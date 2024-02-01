Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валентин Гладких. Он подчеркнул, что ЕС имеет свои правила, которые обязаны соблюдать все страны-члены.
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"Орбан хочет привилегий"
Валентин Гладких отметил, что если Орбану кажется, что членство в ЕС мешает Венгрии развиваться, то он может покинуть союз. Однако на самом деле это спекуляция, ведь он сам понимает, что Евросоюз и НАТО крайне важны для безопасности и развития Венгрии.
Риторика, что Венгрию якобы что-то не устраивает, на самом деле является просто инструментом давления с целью получить определенные привилегии. Однако, очевидно, что так не может продолжаться вечно. Орбану нужно объяснять, что с этим больше не будут мириться.
Он всегда "я против, но если вы мне что-то пообещаете, что-то дадите, то хорошо, так и будет". Но эта игра не может длиться вечно. Она подходит к своему завершению. Потому что все также задают вопрос, сколько можно их шантажировать. Думаю, что период терпимости подобного поведения завершается,
– считает политолог.
Виктор Орбан: последние новости
- Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро. Виктор Орбан объяснил, что компромисс заключается в том, что финансирование Украине одобрят при условии, "если ежегодно будут решать, продолжать ли присылать эти деньги, или нет". То есть это означает, что Венгрия будет иметь возможность ежегодно блокировать помощь.
- Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил о решении ЕС об одобрении Украине 50 миллиардов, как о своей собственной победе. Он гордо заявил, мол, Венгрия договорилась о "механизме контроля", который "гарантирует разумное использование денег" для Украины.
- По информации издания Telex, во время непубличного заседания парламента Орбан отметил, что, хотя он верит, что Венгрия может достичь определенных результатов, она не сможет создать существенных препятствий для вступления Украины в Евросоюз.