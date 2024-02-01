Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валентин Гладких. Он подчеркнул, что ЕС имеет свои правила, которые обязаны соблюдать все страны-члены.

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"Орбан хочет привилегий"

Валентин Гладких отметил, что если Орбану кажется, что членство в ЕС мешает Венгрии развиваться, то он может покинуть союз. Однако на самом деле это спекуляция, ведь он сам понимает, что Евросоюз и НАТО крайне важны для безопасности и развития Венгрии.

Риторика, что Венгрию якобы что-то не устраивает, на самом деле является просто инструментом давления с целью получить определенные привилегии. Однако, очевидно, что так не может продолжаться вечно. Орбану нужно объяснять, что с этим больше не будут мириться.

Он всегда "я против, но если вы мне что-то пообещаете, что-то дадите, то хорошо, так и будет". Но эта игра не может длиться вечно. Она подходит к своему завершению. Потому что все также задают вопрос, сколько можно их шантажировать. Думаю, что период терпимости подобного поведения завершается,

– считает политолог.

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