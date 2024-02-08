Во время самого голосования Виктор Орбан просто отсутствовал в зале. Как заявлял ранее Олаф Шольц, ему предложили пойти выпить кофе. Евродепутат Каталин Чех в интервью 24 Каналу отметила, что очень рада, что в тот день венгерский премьер таки вышел.
Читайте также "Методом кнута и пряника": как Евросоюз убедил Орбана не блокировать помощь Украине
ЕС необходимо реформировать
Соучредитель оппозиционной партии "Моментум" Каталин Чех отметила, что ЕС нужно реформировать. Также подчеркнула, что обрадовалась, что Виктор Орбан на голосовании не присутствовал.
Достижение Украиной начала процесса вступления в ЕС – это большой и исторический успех, и я очень рада, что Орбан тогда решил сходить в туалет,
– отметила Чех.
В то же время она подчеркнула, что соответствующий успех не освобождает Еврокомиссию от ответственности за нарушение закона. По ее словам, заключения соглашения через нарушение закона противоречит тому, что Еврокомиссия должна делать и как заключать договоры.
"Вот почему нам нужно реформировать ЕС, чтобы каждая отдельная страна-член не должна была предоставить свое согласие. Только тогда мы сможем избежать ситуаций, в которых мы оказались", – подчеркнула евродепутат.
Что известно о голосовании Совета ЕС
- Итак, 14 декабря Европейский Совет принял решение, которое предусматривает начало переговоров с Украиной, а также Молдовой о вступлении в Евросоюз.
- Перед соответствующим голосованием венгерский премьер Виктор Орбан из комнаты вышел. Как отметил немецкий канцлер Олаф Шольц, он предложил ему выпить кофе за пределами зала.
- Отсутствие Орбана в зале позволило всем присутствующим представителям стран-членов ЕС прийти к общему согласию в важном для Украины вопросе. В результате, это решение поддержали 26 голосами, и наконец удалось обойтись без вето.
- Обратим внимание, что 1 февраля 2024 года все 27 лидеров ЕС согласовали выделение помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро. Соответствующий вопрос также тормозил Виктор Орбан, но от своей категоричности он отошел.