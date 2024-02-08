Во время самого голосования Виктор Орбан просто отсутствовал в зале. Как заявлял ранее Олаф Шольц, ему предложили пойти выпить кофе. Евродепутат Каталин Чех в интервью 24 Каналу отметила, что очень рада, что в тот день венгерский премьер таки вышел.

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ЕС необходимо реформировать

Соучредитель оппозиционной партии "Моментум" Каталин Чех отметила, что ЕС нужно реформировать. Также подчеркнула, что обрадовалась, что Виктор Орбан на голосовании не присутствовал.

Достижение Украиной начала процесса вступления в ЕС – это большой и исторический успех, и я очень рада, что Орбан тогда решил сходить в туалет,

– отметила Чех.

В то же время она подчеркнула, что соответствующий успех не освобождает Еврокомиссию от ответственности за нарушение закона. По ее словам, заключения соглашения через нарушение закона противоречит тому, что Еврокомиссия должна делать и как заключать договоры.

"Вот почему нам нужно реформировать ЕС, чтобы каждая отдельная страна-член не должна была предоставить свое согласие. Только тогда мы сможем избежать ситуаций, в которых мы оказались", – подчеркнула евродепутат.

Что известно о голосовании Совета ЕС