Евродепутат из Венгрии Каталин Чех в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснила свое отношение к скандальному Виктору Орбану. Она является соучредителем венгерской оппозиционной партии "Моментум".

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Заслуживает ли Венгрия санкций из-за Орбана

Недавно Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал Совет ЕС активизировать статью 7 против Венгрии. Эта статья позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Наша журналистка спросила евродепутата, есть ли необходимость в том, чтобы ограничить право голоса венгерского правительства.

С тех пор как Виктор Орбан находится у власти, он все время нарушает верховенство права, нарушает европейское законодательство, и более пяти лет против него в Совете ЕС продолжается процесс по статье 7. И я думаю, что сейчас самое время рассмотреть вопрос о голосовании по этому поводу,

– заявила Каталин Чех.

Как пояснила евродепутат, если другие члены Совета не убеждены, что проблемы с верховенством права решены, то есть санкция согласно европейскому законодательству, которой нужно придерживаться сообществу с верховенством права. Она выразила надежду, что Совет ЕС будет действовать ответственно.

Обратите внимание! Каталин Чех – заместитель председателя проевропейской политической группы Европарламента Renew Europe и член комитета иностранных дел и комитета по вопросам бюджета. В 2017 году она стала соучредителем венгерской центристской оппозиционной партии "Моментум", а в 2019 – евродепутатом.

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