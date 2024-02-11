Об этом 24 Каналу отметил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он подчеркнул, что в политике нет дружбы.

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Дружба или нет между Венгрией и Россией

По словам Божко, Венгрия пытается сконструировать альтернативный факт, что ее политика не связана с Россией. Мол, это определенное альтернативное явление.

"В Великобритании частично могут это понять. Потому что они имели определенные разногласия с ЕС. Почему они и вышли. Они были противниками вещей, против которых по сути выступала Венгрия. Она выступает против более централизованной политики ЕС, большего контроля Еврокомиссии, Парижа и Берлина над ситуацией внутри Союза. Против чего когда-то выступал Лондон и имел определенную глубокую политическую дискуссию с Германией и Францией", – отметил он.

Сейчас Венгрия выполняет роль определенного деструктивного элемента. Но не с позиции мощного игрока. Вероятно, она выполняет особое поручение, которое может реализовать только член ЕС.

"Если бы Венгрия находилась вне ЕС, как Сербия, то возможно это поручение Россия, Китай и другие подобные государства адресовали бы другому государству. Это не предмет дружбы – это циничная геополитика. Венгрия рассуждает как ей получить выгоду между центром и периферией в ЕС. С другой стороны – последовательно пытается играть с разными игроками, чтобы Орбана невозможно было снять с должности", – добавил Божко.

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