Такие слова прозвучали от Вучича на брифинге с министром обороны Германии о количестве россиян и российском влиянии в Сербии. По его словам, пока их немного проживает в стране. Говорится о количестве около 45 – 50 тысяч.

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Вучич сделал новое заявление относительно украинцев

Отвечая на вопрос немецкого журналиста, сербский лидер вспомнил россиян и отметил, что в основном они негативно настроены против кремлевского диктатора.

С другой стороны, как отметил Вучич, украинцы в Сербии преимущественно русскоязычные и значительно более благосклонны к Владимиру Путину.

Что касается российского экономического влияния, то, по его словам, оно несравненно меньше, чем немецкое. Если же речь идет о политическом влиянии, то Вучич заметил, что "на кого-то, возможно, есть влияние, на кого-то, возможно, нет".

Но никто, кроме граждан Сербии, не имеет никакого влияния на премьер-министра, президента Народной Скупштины, президента республики,

– заявил президент Сербии.

Он подчеркнул, что гордится тем, что представляет свободную и независимую страну, которая принимает собственные решения, и заявил, что никто не может ему приказывать ни из Вашингтона, ни из Москвы, ни из Берлина, ни откуда.

Связи Сербии и России: кратко