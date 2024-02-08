Такие слова прозвучали от Вучича на брифинге с министром обороны Германии о количестве россиян и российском влиянии в Сербии. По его словам, пока их немного проживает в стране. Говорится о количестве около 45 – 50 тысяч.
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Вучич сделал новое заявление относительно украинцев
Отвечая на вопрос немецкого журналиста, сербский лидер вспомнил россиян и отметил, что в основном они негативно настроены против кремлевского диктатора.
С другой стороны, как отметил Вучич, украинцы в Сербии преимущественно русскоязычные и значительно более благосклонны к Владимиру Путину.
Что касается российского экономического влияния, то, по его словам, оно несравненно меньше, чем немецкое. Если же речь идет о политическом влиянии, то Вучич заметил, что "на кого-то, возможно, есть влияние, на кого-то, возможно, нет".
Но никто, кроме граждан Сербии, не имеет никакого влияния на премьер-министра, президента Народной Скупштины, президента республики,
– заявил президент Сербии.
Он подчеркнул, что гордится тем, что представляет свободную и независимую страну, которая принимает собственные решения, и заявил, что никто не может ему приказывать ни из Вашингтона, ни из Москвы, ни из Берлина, ни откуда.
Связи Сербии и России: кратко
- Белград осудил российскую войну, но не поддержал санкции против России. Вучич встречался с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы ослабить давление Запада, который требует присоединиться к санкциям против Москвы. Но в то же время президент Сербии обещал российскому диктатору Путину, что не присоединится к санкциям, и этим представил свою страну как непоколебимого союзника Кремля.
- В то же время Сербия подписала соглашение с Азербайджаном об увеличении поставок природного газа в 2024 году, чтобы отказаться от российского. Запланировано закупить 400 миллионов кубометров голубого топлива. В последнее время эта страна находилась под давлением ЕС, который требовал согласовать свою внешнюю политику с блоком и наложить санкции на Россию.
- В частности, в декабре 2023 года стало известно, что Сербия и Болгария завершили строительство газопровода, целью которого является уменьшение зависимости от российского газа. Построенный трубопровод имеет протяженность 170 километров. Он простирается между сербским городом Ниш и столицей Болгарии – Софией.