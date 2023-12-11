Для чего построили новый газопровод

Построенный трубопровод имеет протяженность 170 километров. Он простирается между сербским городом Ниш и столицей Болгарии – Софией.

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Этот трубопровод имеет пропускную способность – 1,8 миллиарда кубометров, это 60% от потребляемого Сербией объема газа. Благодаря построению этого соединения, станет возможным поставка сырья из других стран. Соответственно, давление России через газовый сектор будет нивелировано.

Планируется, что трубопровод из Болгарии позволит Сербии получать газ из таких стран, как Греция и Азербайджан. София также имеет выгоду от этого соединения. Болгария сможет получать газ из Адриатического моря и Западной Европы.

Снижение влияния российской продукции на мировой рынок очень важно. ЕС сообщает о своем намерении освободиться от ископаемого топлива из России до 2027 года.

Напомним! В ноябре Болгария ввела новый налог на транзит российского газа. Некоторые страны выступили против этого решения, в частности, Венгрия. Решение болгарского правительства было ответом на отключение Россией газопровода для внутренних поставок в Болгарию. До этого София отказалась платить за газ россиянам в рублях.