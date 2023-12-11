Для чого побудували новий газопровід

Побудований трубопровід має протяжність 170 кілометрів. Він простягається між сербським містом Ніш та столицю Болгарії – Софія.

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Цей трубопровід має пропускну здатність – 1,8 мільярда кубометрів, це 60% від об'єму газу, який споживає Сербія. Завдяки побудові цього з'єднання, стане можливим постачання сировини з інших країн. Відповідно, тиск Росії через газовий сектор буде знівельовано.

Планується, що трубопровід з Болгарії дасть можливість Сербії отримувати газ з таких країн, як Греція та Азербайджан. Софія також має зиск з цього сполучення. Болгарія зможе отримувати газ із Адріатичного моря та Західної Європи.

Зниження впливу російської продукції на світовий ринок надважливе. ЄС повідомляє про свій намір звільнитися від викопного палива з Росії до 2027 року.

Нагадаємо! У Листопаді Болгарія ввела новий податок на транзит російського газу. Деякі країни виступили проти цього рішення, зокрема Угорщина. Рішення болгарського уряду було відповіддю на відключення Росією газопроводу для внутрішнього постачання у Болгарію. До цього Софія відмовилась платити за газ росіянам у рублях.