Як зберегти тепло вдома

На думку фахівців "Нафтогазу", є спосіб заощадити 20% тепла у приміщенні й при цьому скоротити витрати на опалення – потрібно встановити тепловідбивальний екран за батареями.

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Ще один простий і недорогий спосіб зменшити тепловтрати в будинку і підвищити його енергоефективність – наклеїти екран, що відбиває, за батареєю. Це збільшить тепловіддачу ваших радіаторів опалення на 20% і підвищить температуру будинку приблизно на 1 – 2 градуси. Річ у тім, що батареї випромінюють тепло рівномірно: як у приміщення, так і у зовнішню стіну на вулицю. Фольгований тепловідбивний екран допоможе максимально виключити ці втрати завдяки своїм властивостям,

– пояснили у компанії.

Вони додали, що наклеїти тепловідбивальний екран на стіну можна без допомоги фахівців не витрачаючи на це багато часу.

Пам’ятайте, що штори, меблі та інші предмети, які перекривають ваші батареї, перешкоджають поширенню тепла в будинку. Це стосується і пилу, і бруду, який збирається на поверхні радіаторів,

– підсумували в "Нафтогазі".

Чи зростуть тарифи на газ до кінця 2023 року

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповів, що не тільки до кінця 2023 року, а й до завершення опалювального сезону, тарифи на газ не піднімуться.

Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз України" Під час цього опалювального сезону ціни будуть стабільними. Друге – насправді реформа і введення ринку енергії в Україні неминуча, це станеться рано чи пізно.

Він додав, що міжнародні партнери продовжують наполягати на лібералізації вартості газу. Попри це, хвилюватися не варто, адже такі зміни можливі лише за відповідного рішення уряду.