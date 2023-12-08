Чи буде підвищення тарифу у грудні

У 2023 році тариф на газ залишатиметься стабільним. Щобільше, для споживачів "Нафтогазу" він не зростатиме до кінця опалювального сезону, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, передає 24 Канал.

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Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз України" Під час цього опалювального сезону ціни будуть стабільними. Друге – насправді реформа і введення ринку енергії в Україні неминуча, це станеться рано чи пізно.

Чернишов наголосив, що зростання тарифу на газ це обов'язкова умова для розвитку та покращення газової системи. До того ж необхідно враховувати можливі атаки росіян і імовірний дефіцит системи, унаслідок ураження критичної інфраструктури.

Також Чернишов каже, про те, що міжнародні партнери продовжують наполягати на лібералізації вартості електроенергії та газу. Однак, споживачам панікувати не варто. Такого роду зміни можливі лише внаслідок рішення українського уряду.

Зауважте! НАК "Нафтогаз" зараз виступає постачальником останньої надії. Тариф для побутових споживачів у цього регулятора – 7,96 гривні за кубометр.