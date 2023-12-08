Кому нададуть виплати

Кошти нарахують переселенцям з Маріуполя, які відповідають певним вимогам. Йдеться про постраждалих від аварії на ЧАЕС та родичів українських оборонців, якщо захисник загинув під час участі у бойових діях.

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Кошти будуть надані у такій сумі:

  • 1 тисяча гривень нараховуватиметься громадянам з Маріуполя, які мають статус чорнобильця;
  • 5 тисяч гривень отримають родичі загиблих захисників.

Як отримати фінансову допомогу

Для отримання виплат, необхідно подати спеціальну заяву. Встигнути це зробити потрібно до 10 грудня.

Заява подається у центрі підтримки від Благодійного Фонду "ЯМаріуполь". Актуальні адреси цієї організації такі:

  • Київ – вулиця Антоновича 39 і вулиця Магнітогорська 9;
  • Дніпро – вулиця Андрія Фабра 10;
  • Львів – Галицька площа 15;
  • Рівне – вулиця Міцкевича 5;
  • Тернопіль – площа Героїв Євромайдану 9;
  • Івано-Франківськ – вулиця Військових Ветеранів, 12;
  • Одеса – вулиця Пишонівська 30А;
  • Кропивницький – вулиця Академіка Паученка 41/26
  • Ужгород – вулиця Капушанська 2;
  • Запоріжжя – проспект Соборний 150А;
  • Черкаси – вулиця Володимира Ложешникова 52;
  • Вінниця – вулиця Соборна 50;
  • Калуш – вулиця Грушевського 13;
  • Чернівці – Центральна площа 1 (вхід із вулиці Івана Франка);
  • Хмельницький – вулиця Героїв Маріуполя 3А;
  • Кривий Ріг – вулиця Героїв АТО 11.