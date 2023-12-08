Утім, які б не були сценарії свої видатки на війну Україна не скорочуватиме. Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у розмові з 24 Каналом пояснив, звідки можуть надходити кошти та скільки потребує Україна у 2024 році.

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"Ми маємо окремі угоди з Японією, Канадою, МВФ має дати гроші. Хоча те, що він дасть, ми витратимо на оплати відсотків за раніше наданими кредитами МВФ", – сказав економіст.

Ситуація з бюджетом

За словами Олега Пендзина, Україні необхідно на 2024 рік біля 40 мільярдів доларів на соціальні потреби. Це мінімум. Через шатдаун наша країна недоотримала від США 3 мільярди доларів. І взагалі рівень макрофінансової допомоги за третій квартал у порівнянні з минулим роком зменшився на 80%.

"Є "план Б", коли загальний обсяг дотацій зменшуватиметься від партнерів, є напрямки і вони обговорювалися, що саме скорочуватиметься", – сказав економічний експерт.

Зокрема, незахищені статті, а це соціальні виплати і воєнно-технічний напрямок, без фінансування не залишаться. А от значно скоротитися можуть витрати на допомогу бізнесу, погашення відсоткових ставок по кредитах, відкриття власного бізнесу ФОПами і так далі – це скорочуватиметься у першу чергу.

"Якщо цього не вистачатиме, то, можливо, ми можемо побачити викуп облігацій внутрішньої державної позики Нацбанком. Ми зверталися до цього механізму у 2022 році, коли були проблеми з фінансуванням. Ми побачили наслідки інфляції, падіння курсу. Це неприємне рішення і наша програма з МВФ передбачає, що ми не вдаватимемося до цього сценарію", – відзначив Пендзин.

Якщо грошей не буде зовсім, можуть бути заморожені соціальні стандарти. Тобто підвищення заробітної плати, індексація пенсій, збільшення прожиткового мінімуму – цей процес може зупинитися. Але експерти сподіваються, що такого не буде.

Залежність фінансової допомоги

Фінансова допомога для України політично залежна. Якщо у ЄС заблокують обіцяних 10 мільярдів євро на 2024 рік, то їх наша країна може отримати напряму від країн-партнерів. Але й тут є нюанс – рішення прийматиме кожен парламент окремо.

З реалістичної точки зору на гроші від США ми розраховуємо, всі проблеми будуть подолані. Не думаю, що буде підвищення податків. Український бізнес і так перебуває у важкому стані. Скорочення видаткової частини може бути. До замороження соціальних стандартів ми не дійдемо,

– пояснив Олег Пендзин.

Бюджет і допомога для України: цифри