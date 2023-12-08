Впрочем, какие бы сценарии ни были свои расходы на войну Украина не будет сокращать. Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом объяснил, откуда могут поступать средства и сколько нужно Украине в 2024 году.
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"У нас есть отдельные соглашения с Японией, Канадой, МВФ должен дать деньги. Хотя то, что он даст, мы потратим на оплаты процентов по ранее предоставленным кредитам МВФ", – сказал экономист.
Ситуация с бюджетом
По словам Олега Пендзина, Украине необходимо на 2024 год около 40 миллиардов долларов на социальные нужды. Это минимум. Из-за шатдауна наша страна недополучила от США 3 миллиарда долларов. И вообще уровень макрофинансовой помощи за третий квартал по сравнению с прошлым годом снизился на 80%.
"Есть "план Б", когда общий объем дотаций будет уменьшаться от партнеров, есть направления, и они обсуждались, что именно будет сокращаться", – сказал экономический эксперт.
В частности, незащищенные статьи, а это социальные выплаты и военно-техническое направление, без финансирования не останутся. А вот значительно сократиться могут затраты на помощь бизнесу, погашение процентных ставок по кредитам, открытие собственного бизнеса ФЛП и так далее – это будет сокращаться в первую очередь.
"Если этого не будет хватать, то, возможно, мы можем увидеть выкуп облигаций внутреннего государственного займа Нацбанком. Мы обращались к этому механизму в 2022 году, когда были проблемы с финансированием. Мы увидели последствия инфляции, падения курса. Это неприятное решение и наша программа по МВФ предполагает, что мы не будем прибегать к этому сценарию", – отметил Пендзин.
Если денег совсем не будет, могут быть заморожены социальные стандарты. То есть повышение заработной платы, индексация пенсий, увеличение прожиточного минимума – этот процесс может остановиться. Но эксперты надеются, что такого не произойдет.
Зависимость финансовой помощи
Финансовая помощь для Украины политически зависима. Если в ЕС заблокируют обещанные 10 миллиардов евро на 2024 год, то их наша страна может получить напрямую от стран-партнеров. Но и здесь есть нюанс – решение будет принимать каждый парламент в отдельности.
С реалистической точки зрения на деньги от США мы рассчитываем, что все проблемы будут преодолены. Не думаю, что будет повышение налогов. Украинский бизнес и так находится в тяжелом состоянии. Сокращение расходной части возможно. До замораживания социальных стандартов мы не дойдем,
– объяснил Олег Пендзин.
Бюджет и помощь для Украины: цифры
- В период с августа по октябрь 2023 года сумма новых пакетов помощи от партнеров составил 2,11 миллиарда евро. Это самый низкий показатель с января 2022 года.
- США остаются самыми большими донорами военной помощи. Но из 42 стран-доноров только 20 предоставили новые пакеты помощи за последние 3 месяца. Это малейшая активность с начала войны.
- В 2024 году правительство ожидает дефицит бюджета в размере около 43 миллиардов долларов. Планируется покрыть эту сумму за счет внутренних заимствований и финансовой помощи от западных партнеров.
- Украина ведет переговоры с США по получению экономической помощи на следующий год для покрытия дефицита в бюджете. Речь идет о 8,5 миллиардах долларов.