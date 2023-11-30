Кому увеличат пенсии с 1 января

Значительное количество пенсионеров не получит повышения пенсий с начала 2024 года. Однако есть и те, кому их увеличат сразу, речь идет о лицах, имеющих минимальную пенсию.

Читайте также С 1 февраля останутся без выплат: какие изменения ждут ВПЛ

С 1 января 2024 года вырастет минимальный прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. Выплаты увеличатся с 2 093 гривен до 2 361 гривны, то есть на 268 гривен. Соответственно, минимальная пенсия, которую будут получать украинцы составит 2 361 гривну, максимальная – 23 610 гривен.

Индексация всех пенсионных выплат будет проходить с 1 марта 2023 года. В это время возрастут пенсии большинства лиц. Есть и те, чьи выплаты снизятся, речь идет преимущественно о бывших чиновниках.

Какой размер пенсий в Украине сейчас

Средний размер пенсии в Украине в 2023 году составляет 5 350 гривен. При этом есть и те пенсионеры, которые получают менее 2 000 гривен, согласно статистике ПФУ, таких – 0,6% от общего количества. Какие пенсии получают другие: