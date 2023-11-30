С 1 февраля денежную помощь будет получать более 170 тысяч ВПЛ, хотя выплаты получают 2,6 миллиона человек. Об этом сообщил Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

Читайте также: Сколько правительство тратит на выплаты для ВПЛ: показатели 2023 года

Как Омбудсмен Украины, я не согласен с изменениями, и озвучил это на слушаниях в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов,

– написал Лубинец.

Каких изменений ждать

Что еще изменится в соцвыплатах для переселенцев зимой:

Денежную помощь могут получить переселенцы по возвращении из-за границы. Для этого им следует обратиться в уполномоченные органы через 15 рабочих дней после приезда в Украину. Главным условием является то, что они не получали эти соцвыплаты раньше.

Выплаты для ВПЛ будут прекращаться через 3 месяца после окончания боевых действий или оккупации территории, на которой они зарегистрированы.

Неработающие переселенцы имеют 3 месяца после назначения денежной помощи на то, чтобы устроиться на работу, открыть ФЛП или стать на учет в центре занятости.

Из-за повторной эвакуации 1 августа 2023 года некоторые лица должны были переместиться. Поэтому им будут предоставляться выплаты, но только если эти граждане находятся в списках эвакуации.

Сколько платят ВПЛ

Сейчас граждане со статусом переселенца получают следующие выплаты:

2 тысячи гривен – лица старше 18 лет;

– лица старше 18 лет; 3 тысячи гривен – дети (до 18 лет) и граждане с инвалидностью.

Обратите внимание! Средства перечисляются ежемесячно после 15 и 28 числа на специальный счет.

Как долго продолжаются выплаты

С 1 августа ежемесячное пособие для ВПЛ назначают всего на 6 месяцев. Однако ее могут продлить для семьи в составе которой:

дети с инвалидностью;

лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью;

лица пенсионного возраста;

трое и более детей в возрасте до 18 лет;

несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.

Также выплаты продолжат, если совокупный доход на одного члена семьи не превышает четырех прожиточных минимумов.