Какую помощь получают переселенцы

Граждане со статусом переселенца могут получить помощь 2 000 гривен, если они старше 18 лет, 3 000 гривен предоставляют детям и лицам с инвалидностью. Также в Минреинтеграции ввели компенсацию за потребленную коммуналку во время проживания ВПЛ на определенной собственности, в этом году эта сумма составила 338,7 миллиона гривен.

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Расходы на эвакуационные мероприятия составляют – 94,7 миллиона гривен. В проекте "Прихисток" приняли участие 150 тысяч домохозяйств, в общей сложности они получили 1,96 миллиарда гривен компенсации. Благодаря этой программе удалось расселить 2,8 миллиона переселенцев.

Какие еще программы действуют для переселенцев:

программа социальной защиты переселенцев от Минсоцполитики предусматривает расходы из бюджета в размере 74,2 миллиарда гривен;

в Минэкономики учредили грантовую систему – 2,6 миллиарда гривен предоставили для создания или развития бизнеса переселенцев;

работодатели, трудоустроившие ВПЛ, могут получить компенсацию от государства, на это выделено 308,2 миллиона гривен.

Обратите внимание! В Минветеранов действует программа для участников боевых действий и инвалидов войны III группы, которые являются переселенцами из Луганской и Донецкой областей. Эти лица могут получить компенсацию за жилье. Сумма расходов из бюджета на эту помощь составила 3,2 миллиарда гривен.