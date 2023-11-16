Яку допомогу отримують переселенці
Громадяни зі статусом переселенця можуть отримати допомогу 2 000 гривень, якщо вони старші 18 років, 3 000 гривень надають дітям та особам з інвалідністю. Також у Мінреінтеграції запровадили компенсацію за спожиту комуналку під час проживання ВПО на визначеній власності, цього року ця сума склала 338,7 мільйона гривень.
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Видатки на евакуаційні заходи – 94,7 мільйона гривень. У проєкті "Прихисток" взяли участь 150 тисяч домогосподарств, загалом вони отримали 1,96 мільярда гривень компенсації. Завдяки цій програмі вдалося розселити 2,8 мільйона переселенців.
Які ще програми діють для переселенців:
- програма соціального захисту переселенців від Мінсоцполітики передбачає видатки з бюджету у розмірі 74,2 мільярда гривень;
- у Мінекономіки заснували грантову систему – 2,6 мільярда гривень надали для створення чи розвитку бізнесу переселенців;
- роботодавці, які працевлаштували ВПО, можуть отримати компенсацію від держави, на це виділено 308,2 мільйона гривень.