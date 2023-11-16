У першій половині листопада потужність постачання природного газу до Європи від російського монополіста "Газпрому" зменшилося на 6,7% порівняно з показниками жовтня.

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Якщо обсяги постачання збережуться на нинішніх темпах до кінця року, то показник за весь 2023 рік може знизитися більш ніж удвічі – до 28-29 мільярдів кубометрів з 62 мільярдів кубометрів у 2022 році.

Цікаво! 2021 року "Газпром" експортував у Європу 185 мільярдів кубометрів газу, з яких до Китаю близько 10 мільярдів кубометрів.

Показники експорту російського газу до Європи

Розрахунки, що базуються на даних Європейської газотранспортної групи Entsog та щоденних звітах "Газпрому" стосовно транзиту газу через Україну, вказують на зменшення середньодобового обсягу експорту російського природного газу до Європи:

82,5 мільйона кубометрів у першій половині поточного місяця з попередніх 88,4 мільйона кубометрів у жовтні.

Загальний обсяг постачання "Газпрому" до Європейського Союзу з 1 по 15 листопада через "Турецький потік" та Україну досяг близько 1,2 мільярда кубометрів. За весь жовтень експорт становив 2,74 мільярда кубометрів.

Експорт природного газу "Газпрому" до Європи з початку року становив близько 24,4 мільярда кубометрів.

Ситуація з транзитом російського газу через Україну

Попри повномасштабне вторгнення Росії у лютому минулого року, Україна продовжує отримувати оплату за транзит, дозволяючи російському газу пройти через свою територію до країн, таких як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

Важливо! Поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром" укладена наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Україна не планує продовжувати контракт після 2024 року.

Провалена стратегія Росії

Російська пропаганда інтенсивно використовувала минулого року аргумент про те, що "Європа замерзне" без російського газу. Однак Європейського союзу почав активні заходи, як от: збільшення імпорту з інших джерел, скорочення споживання.

Однак, зусилля та сприятливі погодні умови призвели до того, що минула зима пройшла без відключень, а ціни на газ раптово знизилися. В результаті "Газпром" фактично втратив свій головний ринок у Європі, який приносив йому десятки мільярдів доларів на рік.