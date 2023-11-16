В первой половине ноября мощность поставок природного газа в Европу от российского монополиста "Газпрома" уменьшилась на 6,7% по сравнению с показателями октября.

Читайте также: Украина планирует прекратить транзит российского газа в Европу

Если объемы поставок сохранятся на нынешних темпах до конца года, то показатель за весь 2023 год может снизиться более чем вдвое. до 28-29 миллиардов кубометров с 62 миллиардов кубометров в 2022 году.

Любопытно! В 2021 году "Газпром" экспортировал в Европу 185 миллиардов кубометров газа, из которых в Китай около 10 миллиардов кубометров.

Показатели экспорта российского газа в Европу

Расчеты, основанные на данных Европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневных отчетах "Газпрома" о транзите газа через Украину, указывают на уменьшение среднесуточного объема экспорта российского природного газа в Европу:

82,5 миллиона кубометров в первой половине текущего месяца из предыдущих 88,4 миллиона кубометров в октябре.

Общий объем поставок "Газпрома" в Европейский Союз с 1 по 15 ноября через "Турецкий поток" и Украину достигло близко 1,2 миллиарда кубометров. За весь октябрь экспорт составил 2,74 миллиарда кубометров.

Экспорт природного газа "Газпрома" в Европу с начала года составил около 24,4 миллиарда кубометров.

Ситуация с транзитом российского газа через Украину

Несмотря на полномасштабное вторжение России в феврале прошлого года, Украина продолжает получать оплату за транзит, позволяя российскому газу пройти через свою территорию в страны, такие как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

Важно! Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Украина не намерена продлевать контракт после 2024 года.

Проваленная стратегия России

Российская пропаганда интенсивно использовала в прошлом году аргумент о том, что "Европа замерзнет" без российского газа. Однако Европейский союз начал активные меры, как: увеличение импорта из других источников, сокращение потребления.

Однако усилия и благоприятные погодные условия привели к тому, что прошедшая зима прошла без отключений, а цены на газ внезапно снизились. В результате "Газпром" фактически потерял свой главный рынок в Европе, приносящий ему десятки миллиардов долларов в год.