Кому предоставят выплаты

Средства насчитают переселенцам из Мариуполя, отвечающим определенным требованиям. Речь идет о пострадавших от аварии на ЧАЭС и родственниках украинских защитников, если защитник погиб во время участия в боевых действиях.

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Средства будут предоставлены в такой сумме:

1 тысячу гривен предоставят гражданам из Мариуполя, имеющим статус чернобыльца;

5 тысяч гривен получат родственники погибших защитников.

Как получить финансовую помощь

Для получения выплат необходимо подать специальное заявление. Успеть это сделать нужно до 10 декабря.

Заявление подается в центре поддержки Благотворительного Фонда "ЯМариуполь". Актуальные адреса этой организации таковы: