Кому предоставят выплаты

Средства насчитают переселенцам из Мариуполя, отвечающим определенным требованиям. Речь идет о пострадавших от аварии на ЧАЭС и родственниках украинских защитников, если защитник погиб во время участия в боевых действиях.

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Средства будут предоставлены в такой сумме:

  • 1 тысячу гривен предоставят гражданам из Мариуполя, имеющим статус чернобыльца;
  • 5 тысяч гривен получат родственники погибших защитников.

Как получить финансовую помощь

Для получения выплат необходимо подать специальное заявление. Успеть это сделать нужно до 10 декабря.

Заявление подается в центре поддержки Благотворительного Фонда "ЯМариуполь". Актуальные адреса этой организации таковы:

  • Киев – улица Антоновича 39 и улица Магнитогорская 9;
  • Днепр – улица Андрея Фабра 10;
  • Львов – Галицкая площадь 15;
  • Ровно – улица Мицкевича 5;
  • Тернополь – площадь Героев Евромайдана 9;
  • Ивано-Франковск – улица Военных Ветеранов, 12;
  • Одесса – улица Пышоновская 30А;
  • Кропивницкий – улица Академика Паученко 41/26
  • Ужгород – улица Капушанская 2;
  • Запорожье – проспект Соборный 150А;
  • Черкассы – улица Владимира Ложешникова, 52;
  • Винница – улица Соборная 50;
  • Калуш – улица Грушевского, 13;
  • Черновцы – Центральная площадь 1 (вход с улицы Ивана Франка);
  • Хмельницкий – улица Героев Мариуполя 3А;
  • Кривой Рог – улица Героев АТО 11.