Будет ли повышение тарифа в декабре

В 2023 году тариф на газ будет оставаться стабильным. Более того, для потребителей "Нафтогаза" он не будет расти до конца отопительного сезона, сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, передает 24 Канал.

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Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" В этот отопительный сезон цены будут стабильными. Второе – на самом деле реформа и введение рынка энергии в Украине неизбежна, это произойдет рано или поздно.

Чернышев подчеркнул, что рост тарифа на газ – это обязательное условие для развития и улучшения газовой системы. К тому же необходимо учитывать возможные атаки россиян и вероятный дефицит системы вследствие поражения критической инфраструктуры.

Также Чернышев говорит, что международные партнеры продолжают настаивать на либерализации стоимости электроэнергии и газа. Однако потребителям паниковать не стоит. Такого рода изменения возможны только в результате решения украинского правительства.

Заметьте! НАК "Нафтогаз" сейчас выступает поставщиком последней надежды. Тариф для бытовых потребителей у этого регулятора – 7,96 гривны за кубометр.