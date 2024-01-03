Сербский суд вынес решение по делу Наумова в сентябре 2023 года. Он должен был выйти из тюрьмы только через год, но уже в начале декабря был на свободе.
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Информацию о том, что Наумов вышел из тюрьмы, подтвердили ВВС в Высоком суде города Ниш. Несмотря на то, что бывший генерал СБУ был отпущен, однако ему запретили выезжать из Сербии. Это связано с тем, что при рассмотрении апелляции у Наумова изъяли документы.
Ему пока не разрешено покидать страну и местонахождение, пока не завершится процесс апелляции,
– сообщили в суде.
Адвокат Наумова уже подавал жалобу на запрет на выезд. Сторона защиты жаловалась, мол, существует угроза жизни клиента, а также заявляли, что Наумов уже отбыл полный срок наказания, поэтому в таких ограничениях нет нужды. Однако суд отклонил апелляцию.
В то же время, как заявил адвокат Наумова, в рамках рассмотрения дела об экстрадиции суд установил наличие реальной угрозы жизни экс-генерала СБУ. Более того, Наумов также официально заявлял, что ему "опасно находиться в Сербии".
"Существуют противоречия в позиции одного и того же суда, а также в действиях, направленных на изоляцию Андрея Наумова. Наша команда документирует все нарушения в этом процессе для последующего обжалования в международных инстанциях", – заявил адвокат Наумова.
Дело Наумова: что известно
- Андрей Наумов до 2021 года возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. Это управление отвечает за контроль всех сотрудников СБУ, чтобы те не совершали преступления и не занимались коррупцией. Наумов выехал из Украины 23 февраля 2022 года за несколько часов до того, как Россия совершила нападение на Украину и начала полномасштабное вторжение.
- Наумова задержали в июне 2022 года на границе Сербии и Македонии. В его автомобиле сербские правоохранители обнаружили 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и по крайней мере два ценных изумруда. Поэтому его подозревали в отмывании средств.
- В апреле 2023 года Наумова доставили в суд. Однако суд не смог вынести решение, поэтому рассмотрение дела длилось до сентября 2023 года. Только осенью Наумова признали виновным в Сербии и приговорили к 1 году заключения.
- Экс-генерал СБУ также подозревается в госизмене. В конце марта 2022 года в квартире Наумова провели обыски. В СМИ также сообщалось, что Наумова связывали с российскими спецслужбами.