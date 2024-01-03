Сербский суд вынес решение по делу Наумова в сентябре 2023 года. Он должен был выйти из тюрьмы только через год, но уже в начале декабря был на свободе.

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Информацию о том, что Наумов вышел из тюрьмы, подтвердили ВВС в Высоком суде города Ниш. Несмотря на то, что бывший генерал СБУ был отпущен, однако ему запретили выезжать из Сербии. Это связано с тем, что при рассмотрении апелляции у Наумова изъяли документы.

Ему пока не разрешено покидать страну и местонахождение, пока не завершится процесс апелляции,

– сообщили в суде.

Адвокат Наумова уже подавал жалобу на запрет на выезд. Сторона защиты жаловалась, мол, существует угроза жизни клиента, а также заявляли, что Наумов уже отбыл полный срок наказания, поэтому в таких ограничениях нет нужды. Однако суд отклонил апелляцию.

В то же время, как заявил адвокат Наумова, в рамках рассмотрения дела об экстрадиции суд установил наличие реальной угрозы жизни экс-генерала СБУ. Более того, Наумов также официально заявлял, что ему "опасно находиться в Сербии".

"Существуют противоречия в позиции одного и того же суда, а также в действиях, направленных на изоляцию Андрея Наумова. Наша команда документирует все нарушения в этом процессе для последующего обжалования в международных инстанциях", – заявил адвокат Наумова.

Дело Наумова: что известно