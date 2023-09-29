Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы. Его обвиняют в отмывании денег.
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Ожидается также решение по запросу об экстрадиции
Адвокат Наумова подчеркнул, что сейчас также ожидается решение Апелляционного суда Нишу по запросу Украины об экстрадиции по делу Андрея Наумова. Ранее Высший суд Ниш отклонил этот запрос.
Мы считаем, что нет абсолютно никаких оснований для осуждения за уголовное преступление отмывания денег, потому что мы считаем, что подсудимый Андрей Наумов не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии,
– сказал адвокат Милан Петрович.
Наумова арестовали еще 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.
Сербская полиция объявила, что деньги и бриллианты, найденные во время осмотра автомобиля, "вероятно происходят от преступной деятельности". На суде Наумов отрицал обвинения следствия и утверждал, что это его личные деньги.
Дело Наумова: основное
- Бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ был доставлен в суд в Сербии в апреле. Ранее он был задержан в стране с сотнями тысяч долларов и евро. Андрей Наумов убеждал, что более 600 тысяч евро и 120 тысяч долларов – это "семейные деньги". Именно с ними экс-чиновника задержали в июне 2022 года.
- Отец экс-чиновника Олег Наумов рассказал, что якобы 16 февраля 2022 одолжил деньги у своего бизнес-партнера, чтобы открыть канал. Более того, Олег Наумов заявил, что вроде бы намерен вернуть заемные деньги.
- Стоит добавить, что во время предыдущего заседания 17 марта Андрей Наумов заявлял, что 608 тысяч евро и 125 тысяч долларов, найденных в его машине во время ареста, – "семейные деньги". Они им якобы были нужны, чтобы переехать в Стамбул.