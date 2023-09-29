СБУ и ГБР разоблачили командование и ключевых диверсантов "элитного" спецназа России, совершавших резонансные диверсии в Украине и странах ЕС.

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Среди разоблаченных боевиков:

экс-начальник главного управления генерального штаба вооруженных сил России Игорь Сергун (возглавлял до 2016 года),

бывший охранник Путина Алексеи Дюмин, с 2013 по 2015 год занимал должность начальника сил специальных операций российского ГРУ,

командующий сил специальных операций вооруженных сил России генерал-майор Валерий Флюстиков,

командир "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" главного управления генштаба вооруженных сил России генерал-майор Андрей Аверьянов.

Также подозрения получили более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсии среди российских спецслужб. Среди них всемирно известные любители "Солберских шпилей" Анатолий Чепига и Александр Мышкин.

Подозреваемые причастны к убийствам и диверсиям, среди которых и подрыв военного объекта в Чехии. Также в 2015 году спецназовцы России организовали подрыв объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в городе Сватово Луганской области,

– сообщили в СБУ.

Что установило следствие

Для этого они задействовали комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3 с тремя дронами Орлан-10. Вооружение переместили из Донецка на передовые позиции боевиков в район города Первомайск Луганщины.

Оттуда агрессор запустил дроны в направлении состава ВСУ в Сватово. Они сбросили на него зажигательные гранаты с парашютной системой, в результате чего произошла детонация всего запаса.

После полномасштабного вторжения диверсанты периодически атаковали позиции сил обороны в приграничных районах на Севере и Востоке Украины. Сотрудники СБУ установили всех лиц, причастных к упомянутым преступлениям.

Также во взаимодействии с чешскими органами удалось установить причастность россиян к подрыву состава с вооружением в городе Врбетице в Чехии в 2014 году – таким образом, Кремль пытался ослабить оборонный потенциал восточного фланга НАТО и расшатать внутриполитическую обстановку в Центральной Европе.

Отрабатывается версия о причастности этой группы к взрывам на других военных складах в Украине и за рубежом.