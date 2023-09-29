СБУ і ДБР викрили командування та ключових диверсантів "елітного" спецназу Росії, які вчиняли резонансні диверсії в Україні та країнах ЄС.

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Серед викритих бойовиків:

ексначальник головного управління генерального штабу збройних сил Росії Ігор Сергун (очолював до 2016 року),

колишній охоронець Путіна Олексіі Дюмін, з 2013 до 2015 року обіймав посаду начальника сил спеціальних операцій російського ГРУ,

командувач сил спеціальних операцій збройних сил Росії генерал-майор Валерій Флюстіков,

командир "161 Центру підготовки фахівців особливого призначення" головного управління генштабу збройних сил Росії генерал-майор Андрій Авер'янов.

Також підозри отримали понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з-поміж російських спецслужб. Серед них є всесвітньо відомі любителі "Солберських шпилів" Анатолій Чепіга та Олександр Мишкін.

Підозрювані причетні до убивств і диверсій, серед яких і підрив військового об'єкта в Чехії. Також у 2015 році спецпризначенці Росії організували підрив об'єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у місті Сватове на Луганщині,

– повідомили в СБУ.

Що встановило слідство

Для цього вони залучили комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" з трьома дронами "Орлан-10". Озброєння перемістили з Донецька на передові позиції бойовиків у район міста Первомайськ, що на Луганщині.

Звідти агресор запустив дрони у напрямку складу ЗСУ у Сватовому. Вони скинули на нього запалювальні гранати з парашутною системою, внаслідок чого відбулась детонація всього запасу.

Після повномасштабного вторгнення диверсанти періодично атакували позиції Сил оборони у прикордонних районах на Півночі та Сході України. Співробітники СБУ встановили всіх осіб, причетних до згаданих злочинів.

Також у взаємодії з чеськими органами вдалося встановити причетність росіян до підриву складу з озброєнням у місті Врбетіце в Чехії у 2014 році – таким чином Кремль намагався послабити оборонний потенціал східного флангу НАТО та розхитати внутрішньополітичну обстановку у Центральній Європі.

Наразі відпрацьовується версія про причетність цієї групи до вибухів на інших військових складах в Україні та за кордоном.