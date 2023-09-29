Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі. Його звинувачують у відмиванні грошей.

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Очікується також рішення щодо запиту про екстрадицію

Адвокат Наумова підкреслив, що наразі також очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Андрія Наумова. Раніше Вищий суд міста Ниш відхилив цей запит.

Ми вважаємо, що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії,

– сказав адвокат Мілан Петрович.

Наумова заарештували ще 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

Сербська поліція оголосила, що гроші та діаманти, які були знайдені під час огляду автомобіля, "ймовірно, походять від злочинної діяльності". На суді Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.

Справа Наумова: основне