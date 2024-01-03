Сербський суд виніс рішення у справі Наумова у вересні 2023 року. Він мав вийти з в'язниці лише через рік, але вже на початку грудня був на волі.
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Інформацію про те, що Наумов вийшов із в'язниці підтвердили ВВС у Високому суді міста Ниш. Попри те, що колишнього генерала СБУ відпустили, однак йому заборонили виїжджати з Сербії. Це пов'язано з тим, на час розгляду апеляції у Наумова вилучили документи.
Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції,
– повідомили у суді.
Апеляцію Наумова вже подавали скаргу на заборону на виїзд. Сторона захисту бідкалася, мовляв, існує загроза для життя клієнта, а також заявляли, що Наумов уже відбув повний термін покарання, тому у таких обмеженнях немає потреби. Однак суд відхилив апеляцію.
Разом з тим, як заявив адвокат Наумов, в рамках розгляду справи про екстрадицію суд встановив наявність реальної загрози життю ексгенерала СБУ. Ба більше, Наумов також офіційно заявляв, що йому "небезпечно перебувати у Сербії".
"Існують суперечності в позиції одного і того ж суду, а також в діях, направлених на ізоляцію Андрія Наумова. Наша команда документує всі порушення в цьому процесі для подальшого оскарження в міжнародних інстанціях", – заявив адвокат Наумова.
Справа Наумова: що відомо
- Андрій Наумов до 2021 року очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. Це управління відповідає за контроль усіх співробітників СБУ, щоб ті не вчиняли злочини й не займалися корупцією. Наумов виїхав з України 23 лютого 2022 року за кілька годин до того, як Росія здійснила напад на Україну й розпочала повномасштабне вторгнення.
- Наумова затримали у червні 2022 року на кордоні Сербії та Македонії. В його автомобілі сербські правоохоронці знайшли 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди. Через це його підозрювали у відмиванні коштів.
- У квітні 2023 року Наумова доправили до суду. Однак суд не зміг ухвали рішення, тому розгляд справи тривав до вересня 2023 року. Лише восени Наумова визнали винним у Сербії та засудили до 1 року ув'язнення.
- Ексгенерала СБУ також підозрюють у держзраді. Наприкінці березня 2022 року у квартирі Наумова провели обшуки. У ЗМІ також повідомлялося, що Наумова пов'язували з російськими спецслужбами.