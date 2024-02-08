Такі слова пролунали від Вучича на брифінгу з міністром оборони Німеччини про кількість росіян і російський вплив у Сербії. За його словами, наразі їх небагато проживає в країні. Мовиться про кількість близько 45 – 50 тисяч.

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Вучич зробив нову заяву щодо українців

Відповідаючи на питання німецького журналіста, сербський лідер згадав росіян та зазначив, що здебільшого вони негативно налаштовані проти кремлівського диктатора.

З іншого боку, як зазначив Вучич, українці в Сербії переважно російськомовні та значно прихильніші до Владіміра Путіна.

Що стосується російського економічного впливу, то, за його словами, він є незрівнянно меншим, ніж німецький. Якщо ж йдеться про політичний вплив, то Вучич зауважив, що "на когось, можливо, є вплив, на когось, можливо, ні".

Але ніхто, крім громадян Сербії, не має жодного впливу на прем'єр-міністра, президента Народної Скупштини, президента республіки,

– заявив президент Сербії.

Він підкреслив, що пишається тим, що представляє вільну та незалежну країну, яка приймає власні рішення, і заявив, що ніхто не може йому наказувати ні з Вашингтона, ні з Москви, ні з Берліна, ні звідкись.

Зв'язки Сербії та Росії: коротко