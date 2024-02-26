У неділю Сербія висловила протест посольству Хорватії в Белграді. Зробили це після того, як глава МЗС назвав Вучина російським "сателітом".

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"Вучич може бути сателітом Росії"

Напередодні, 24 лютого, міністр закордонних справ Хорватії заявив, що президенту Сербії доведеться визначитися, на чиєму він боці — Росії чи ЄС.

Сидіти на двох стільцях незручно. У нього не повинно бути великої дилеми. Вучич може бути сателітом Росії,

– сказав Гордан Грлич-Радман, наголосивши, що зловмисний вплив Росії на Західні Балкани не буде допущений.

Президент Сербії вже відреагував. Заявив, що Гордан Грлич-Радман "не тільки брутально втручається у внутрішні справи Сербії, але, як завжди, бреше, ображає сербський народ і погрожує громадянам Сербії".

"Я ніколи не був чиїмось слугою, чого не можна сказати про Грлича-Радмана", — заявив Вучич.

Також МЗС Сербії назвало заяви головного дипломата Хорватії "неприйнятними". Ба більше, заявило, що вони нібито є "подальшим продовженням формування атмосфери ненависті до Республіки Сербія та сербського народу та порушують спільну політику сприяння миру та стабільності в регіоні".

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