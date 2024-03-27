О звуках взрывов в Запорожье сообщили корреспонденты Суспильного.
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Что известно о взрывах в Запорожье
Тревогу в Запорожской области объявили в 16:08. Через час, а именно в 17:08, мониторинговые каналы сообщили о движении ракеты в направлении Запорожья.
Ракета Запорожье/Днепр,
– говорилось в сообщении.
Буквально через две минуты в 17:10 корреспонденты Суспильного сообщили о звуке взрыва, раздавшегося в Запорожье.
Известно, что уже в 17:15 в области объявили об отбое воздушной тревоги. Сейчас подробности о взрыве и его последствиях неизвестны.
В Херсоне тоже громко
В 17:11 начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил о взрывах в Херсоне. Он рассказал, откуда осуществляют обстрелы российские войска.
В Херсоне раздаются взрывы! Армия России обстреливает прибрежные районы с временно оккупированного левого берега!,
– отметил Роман Мрочко.
Он призвал жителей города не находиться на открытом воздухе и перейти в более безопасные места.
Последствия атаки оккупационных войск на Харьков 27 марта
- Россияне ударили по жилому микрорайону Харькова в многоквартирные дома, сильно повреждены пятиэтажки. Также пострадал институт неотложной хирургии.
- В 16:31 мэр города Игорь Терехов написал: "На эту минуту известно об одном погибшем. Еще шестеро ранены, двое в тяжелом состоянии". В течение получаса количество пострадавших возросло до 16, четверо из них – дети.
- Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко привел "Суспильному" детали о возрасте детей. Раненым детям 3 месяца, 1,8 года, 10 и 13 лет.