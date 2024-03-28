В ночь на 28 марта враг атаковал город атаковал город ударными дронами-камикадзе. В результате атаки есть разрушения.

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Есть пострадавшие

В результате атаки повреждены дома частного сектора в трех районах города. По состоянию на 6:15 известно, что 5 домов полуразрушены и еще более 40 повреждены.

Два человека получили легкие повреждения, им оказана первичная медицинская помощь,

– говорится в сообщении.

На местах работают все необходимые службы.

Последствия ночной атаки / Фото запорожской ОВА

Враг пытался атаковать энергосистему

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что враг снова объекты энергосистемы, пытался повредить и промышленные объекты, но маршрут дронов пролегал между жилыми домами, поэтому там и произошел пожар в результате падения обломков.

Еще раз напомню: что последствия боевой работы также могут быть разрушительными,

– подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, обломки сбитых "Шахедов" летят в разные направления и могут, в частности, содержать еще и боевую часть и создавать дополнительные взрывы. Именно поэтому важно реагировать на воздушные тревоги и переходить в укрытие.

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