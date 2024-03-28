Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Запорожье.
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Оккупанты снова бьют по мирному населению
Ночью 28 марта враг нанес удары беспилотниками по Запорожью. По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, противник ударил по частным домам города. В результате атаки есть пострадавшие.
Информацию о количестве пострадавших и разрушении уточняем,
– сообщил чиновник.
Отметим, что около половины второго ночи Воздушные силы предупредили об угрозе БПЛА для Запорожской области. Вскоре, а это около 02:00 в городе прогремели взрывы.
По состоянию на 2:39 для региона объявили об отбое тревоги.
"Прилет" в Харькове
Взрывы этой ночью звучали и в Харькове. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, "Шахеды" атаковали Киевский район. Потерпел разрушение ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
Ракетный удар по Запорожью 22 марта: что известно
- В ночь на 22 марта оккупанты совершили массированную атаку ракетами и "Шахедами". Основной целью врага была энергетическая инфраструктура. Так, противник пытался создать экологическую катастрофу, разрушив ДнепроГЭС. К счастью, разрушения оказались, хоть и серьезными, но не угрожающими.
- Кроме критической инфраструктуры Запорожья, под ударом оказался и частный сектор. Несколько десятков частных домов разрушены. Именно здесь погибли 8-летняя девочка и ее 35-летний отец.
- Еще одной жертвой оккупантов стал 62-летний водитель троллейбуса, который на момент атаки двигался по плотине ГЭС.
- Тогда ранения получили 29 человек.