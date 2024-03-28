27 марта захватчики ударили по поселку на Харьковщине. Прокуратура зафиксировала очередное военное преступление оккупантов.
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Гибель подростка
Вражеский обстрел начался около 21:20. Под ударом оказалась Боровая Изюмского района.
В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Речь идет о жилых домах и детском саду.
К сожалению, погиб мальчик 12 лет.
Пока не известно, из чего именно оккупанты осуществили удар по Боровой. В прокуратуре отметили, что точный вид вооружения устанавливается.
Вчера россияне нанесли ранения еще четырем детям на Харьковщине. Впервые противник использовал новый тип бомб в этом регионе.
Так, модернизированные авиабомбы оккупанты сбросили на Харьков, на Шевченковский район города.
Враг ударил по жилой застройке. Ряд многоэтажек и административных зданий, в частности школа и детсад, подверглись разрушениям. Пострадало 19 человек. Среди них – дети 13, 9, 2 лет и 3-месячный младенец.
Как сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, раненых, которые бы находились в тяжелом состоянии, к счастью, нет.
В то же время эта атака унесла жизнь одного горожанина. Им оказался 59-летний мужчина.