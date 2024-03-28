Российские захватчики снова совершают воздушную атаку на Украину. Первые группы "Шахедов" зашли из Курской области.

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Атака БПЛА

В 00:12 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Он призвал граждан быть осторожными.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о приближении к Харькову группы дронов. Она "прилетела" в Харьковскую область с территории Сумщины.

Мониторинговые каналы сообщают о том, что пока небо над городом – чистое.

По состоянию на 0:23, угроза применения ударных беспилотников уже возникла также и для южных областей, в частности Херсонщины и Днепропетровщины.

Напомним, что вчера Харьков подвергся мощному обстрелу авиабомбами. Во второй половине дня, 27 марта, враг ударил по центру города. Пострадал Шевченковский район, а именно жилой квартал. Разрушения испытали многоэтажные дома, школы и детский сад.

В результате этой атаки погиб 59-летний мужчина. Еще 19 человек получили ранения. Из них госпиталировать пришлось 13. Среди пострадавших – четверо детей – 13, 9, 2 лет и 3-месячный младенец.

В ОВА отметили, что россияне впервые использовали новый тип снарядов – бомбы УМПБ Д-30СН. Это нечто среднее между кабами и ракетами. Эти бомбы способны преодолевать расстояние в 90 километров.

По Харькову они были запущены с территории Белгородской области.

Также известно, что вечером оккупанты обстреляли Изюмский район. В населенном пункте Боровая они убили 12-летнего мальчика и повредили жилые дома и детский сад.

Оккупанты ударили баллистикой по Николаеву

Днем захватчики нанесли удары по Николаеву. Как отметила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, перед тем, как атаковать город, оккупанты осуществили разведку с помощью БПЛА. Затем они ударили баллистическими ракетами по промзоне.

Вероятно, противник использовал два "Искандера". На промышленном объекте произошел пожар. 8 человек ранены.