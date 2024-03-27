Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате удара по Харькову пострадали четверо детей.

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"Опять цель – дети"

Министр отметил, что в очередной раз на "мушке" у оккупантов оказались маленькие украинцы.

Опять атака по гражданским, снова цель – дети. Наименьшему пострадавшему от российской атаки всего 3 месяца,

– отметил чиновник.

Также, по словам Клименко, ранения получили харьковчане 13, 9 и 2 лет.

Отметим, что днем 27 марта оккупанты атаковали Харьков авиабомбами. Враг намеренно ударил именно по жилой застройке. Разрушениям подверглись многоэтажки и детсад.

Известно о 19 раненых и одном погибшем 59-летнем мужчине.

Атака на Харьков / Фото ГСЧС

Клименко уточнил, что бомбы противник использовал сегодня и по Покровскому району Донецкой области. Там повреждены 29 многоквартирных домов и магазины. Два человека пострадали.

Справка: В полиции Харьковщины рассказали, что для удара по областному центру враг применил новый тип оружия – модернизированные авиабомбы УМПБ Д-30 СН. Это нечто среднее между КАБ и крылатой ракетой. Известно, что этот боеприпас настолько мощный, что способен развалить два дома. Он может летать на расстояние до 90 километров. Россияне запустили бомбы с территории Белгородской области. В полиции также предположили, что оккупанты таким образом просто испытали новый снаряд.

"Дайте наконец Patriot"

Президент Украины отреагировал на циничный обстрел Харькова. Зеленский акцентировал внимание на том, что российский террор против гражданского населения не прекращается. Особенно перепадает жителям приграничных регионов.

Глава государства направил важный мессендж партнерам. Он напомнил, что укрепление украинской ПВО и ускорение передачи истребителей могут спасти жизни многих людей.

Президент заявил, что не понимает, почему "петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и общин".