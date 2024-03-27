Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок удару по Харкову постраждало четверо дітей.

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"Знову ціль – діти"

Міністр зазначив, що вкотре на "мушці" в окупантів опинилися маленькі українці.

Знову атака по цивільних, знову ціль – діти. Найменшому постраждалому від російської атаки усього 3 місяці,

– зазначив посадовець.

Також, за словами Клименка, поранення дістали харківчани 13, 9 і 2 років.

Зазначимо, що вдень 27 березня окупанти атакували Харків авіабомбами. Ворог навмисно вдарив саме по житловій забудові. Руйнувань зазнали багатоповерхівки та дитсадок.

Наразі відомо про 19 поранених та одного загиблого 59-річного чоловіка.

Атака на Харків / Фото ДСНС

Клименко уточнив, що бомби противник використав сьогодні і по Покровському району Донеччини. Там пошкоджені 29 багатоквартирних будинків та крамниці. Двоє людей постраждали.

Довідка: У поліції Харківщини розповіли, що для удару по обласному центру ворог застосував новий тип зброї – модернізовані авіабомби УМПБ Д-30 СН. Це щось середнє між КАБ та крилатою ракетою. Відомо, що цей боєприпас настільки потужний, що здатен розвалити два будинки. Він може літати на відстань до 90 кілометрів. Росіяни запустили бомби з території Бєлгородської області. У поліції також припустили, що окупанти у такий спосіб просто випробували новий снаряд.

"Дайте нарешті Patriot"

Президент України відреагував на цинічний обстріл Харкова. Зеленський акцентував увагу на тому, що російський терор проти цивільного населення не припиняється. Особливо перепадає жителям прикордонних регіонів.

Глава держави надіслав важливий месендж партнерам. Він нагадав, що зміцнення української ППО та прискорення передачі винищувачів можуть врятувати життя багатьох людей.

Президент заявив, що не розуміє, чому "петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад".