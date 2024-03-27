Як розповіли у поліції, це щось середнє між керованою авіаційною бомбою та крилатою ракетою. Ворог випустив дві авіабомби з Бєлгородської області.

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Що відомо про УМПБ Д-30

Вперше з 2022 року росіяни вдарили авіабомбами по місту Харків. Під ударом опинився Шевченківський район міста. Начальник Слідчого управління ГУНП в області Сергій Болвінов розповів, що ворог атакував боєприпасом УМПБ Д-30 СН, який виготовлений на базі ФАБ-250.

Керівник поліції Сергій Тимошко зазначив, це щось середнє між КАБом та ракетою.

Остаточні висновки зроблять вибухотехніки. Цей боєприпас достатньо потужний, щоб фактично розвалити два будинки, між якими він влучив, і декілька будинків, які на відстані,

– розповів він.

Також керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що боєприпас калібром 30 сантиметрів може літати на відстань до 90 кілометрів.

Це не КАБ, попередньо дистанція роботи приблизно 90 кілометрів цього боєприпасу. Він менший за КАБ, але руйнівна сила досить серйозна, потужна. Я припускаю, що це було просто випробування на цивільному населенню Харкова, ось таке цинічне,

– сказав він.

Відомо, що УМПБ Д-30 застосовують як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч".

У прокуратурі наголосили, що це перший випадок, коли збройні сили Росії вдарили таким видом боєприпасу по місту.

Що відомо про атаку на Харків