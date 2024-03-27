Зеленский рассказал о ходе своего визита в Сумскую область. Глава государства отметил, что провел в этом регионе целый день.

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Пообщался с защитниками

Сначала президент встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в госпитале. Известно, что среди них – защитники, которые получили ранения на Купянском, Бахмутском направлениях и возле села Крынки на Херсонщине.

Зеленский наградил бойцов государственными наградами, в частности орденами "За мужество" III степени, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Также глава государства имел возможность пообщаться с воинами 117-й отдельной бригады территориальной обороны, вручить им народы и осмотреть командный пункт.

Командующий 117-й отдельной бригады ТрО доложил о соотношении сил, техники и вооружения, проинформировал об особенностях и динамике использования со стороны врага управляемых авиабомб. Также Зеленскому рассказали об организации обороны на трех линиях рубежей. Были обсуждены актуальные потребности в оружии и технике.

Фортификации на Сумщине

Кроме того, во время рабочей поездки в Сумскую область президент ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений возле города Сумы.

Глава государства осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты.

Зеленский проверил оборонительнные сооружения на Сумщине: видео Офис президента

Зеленский отметил особенно сложную ситуацию в приграничных регионах, которые находятся под постоянными обстрелами, авиационными ударами и другими видами террора со стороны оккупантов.

Также президент провел координационное совещание с участием военного командования и руководителей правоохранительных органов по ситуации в Сумской области.

Зеленский заслушал информацию о последствиях воздушных атак на Сумщину, количество которых значительно возросло в 2024 году. Также украинскому лидеру доложили о мерах, которые выполняются для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры.

Отдельно главе государства рассказали о противодействии вражеским ДРГ.

Рабочая поездка Зеленского в Сумскую область / Фото Офис президента

Обратите внимание! Вечером 27 марта оккупанты нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. Враг попал в жилой микрорайон города. Известно о десятках раненых и одном погибшем. Среди раненых есть дети. Зеленский отреагировал на очередное преступление оккупантов. Он снова обратил внимание на недостаток помощи союзников. Президент выразил непонимание, почему до сих пор небо Харькова не защищают Patriot, которых в мире достаточно.