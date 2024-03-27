В последнее время значительно активизировалась беспилотная разведка врага несмотря на неблагоприятные погодные условия. В эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны Наталья Гуменюк объяснила, в чем заключается опасность, передает 24 Канал.

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Дроны направили движение ракет

Так, полковник отметила, что за сегодня на Юге произошло 80 пролетов разведывательных БпЛА. Ранее их количество было даже больше и достигало 150.

Гуменюк подчеркнула, что таким образом противник продолжает собирать данные об объектах, которые стремится поразить.

Так, именно в результате работы дронов-разведчиков состоялся удар по Николаеву. Россияне попали в промышленность баллистическими ракетами.

Военная отметила, что промышленность и энергетика – это основные цели вражеских обстрелов.

Напомним, что 27 марта днем оккупанты ударили баллистикой по Николаеву. В городе прогремела серия взрывов. Вероятно, россияне использовали два ""Искандеры". К сожалению, произошло попадание в промышленный объект, на котором вспыхнул пожар. Пострадало 8 человек.

Справка: Представитель Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что оккупанты усилили обстрелы украинских городов. Перед этим они выждали тактическую паузу, чтобы собрать определенное количество ракет.

Оккупанты сбросили бомбы на Харьков