Останнім часом значно активізувалася безпілотна розвідка ворога попри несприятливі погодні умови. В ефірі телемарафону речниця Сил оборони Наталія Гуменюк пояснила, в чому полягає небезпека, передає 24 Канал.

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Дрони скерували рух ракет

Так, полковник зазначила, що за сьогодні на Півдні відбулося 80 прольотів розвідувальних БпЛА. Раніше їх кількість була навіть більшою і сягала 150.

Гуменюк підкреслила, що у такий спосіб противник продовжує збирати дані про об'єкти, які прагне уразити.

Так, саме внаслідок роботи дронів-розвідників відбувся удар по Миколаєву. Росіяни влучили у промисловість балістичними ракетами.

Військова наголосила, що промисловість та енергетика – це основні цілі ворожих обстрілів.

Нагадаємо, що 27 березня вдень окупанти вдарили балістикою по Миколаєву. У місті пролунала серія вибухів. Ймовірно, росіяни використали два "Іскандери". На жаль, відбулося влучання у промисловий об'єкт, на якому спалахнула пожежа. Постраждало 8 людей.

Довідка: Речник Повітряних сил Ілля Євлаш зауважив, що окупанти посилили обстріли українським міст. Перед цим вони вичекали тактичну паузу, аби назбирати певну кількість ракет.

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