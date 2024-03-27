Останнім часом значно активізувалася безпілотна розвідка ворога попри несприятливі погодні умови. В ефірі телемарафону речниця Сил оборони Наталія Гуменюк пояснила, в чому полягає небезпека, передає 24 Канал.
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Дрони скерували рух ракет
Так, полковник зазначила, що за сьогодні на Півдні відбулося 80 прольотів розвідувальних БпЛА. Раніше їх кількість була навіть більшою і сягала 150.
Гуменюк підкреслила, що у такий спосіб противник продовжує збирати дані про об'єкти, які прагне уразити.
Так, саме внаслідок роботи дронів-розвідників відбувся удар по Миколаєву. Росіяни влучили у промисловість балістичними ракетами.
Військова наголосила, що промисловість та енергетика – це основні цілі ворожих обстрілів.
Нагадаємо, що 27 березня вдень окупанти вдарили балістикою по Миколаєву. У місті пролунала серія вибухів. Ймовірно, росіяни використали два "Іскандери". На жаль, відбулося влучання у промисловий об'єкт, на якому спалахнула пожежа. Постраждало 8 людей.
Окупанти скинули бомби на Харків
- Вдень ворог здійснив пуски авіаційних бомб з винищувача з території Бєлгородської області.
- Противник поцілив по житловому кварталу Харкова. Внаслідок цього удару пошкоджень зазнала низка об'єктів цивільної інфраструктури. Це, зокрема, багатоповерхові будинки, школа та дитсадок.
- 19 людей постраждало. 59-річний чоловік загинув. Серед поранених – четверо дітей, найменшій – 3 місяці.
- Відомо, що окупанти вперше застосували по Харківщині новий тип зброї – авіабомби УМПБ Д-30СН, які є чимось середнім між КАБами та ракетами.
- Вони здатні долати відстань у 90 кілометрів.
- На тлі обстрілу Харкова Зеленський закликав союзників передати Україні більше систем Patriot.
- Харківська область теж перебувала під ударом окупантів. Так, вже увечері близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Загинув 12-річний хлопчик.