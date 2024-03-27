Речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону визнав, що останніми днями ворог почав частіше здійснювати обстріли нашої країни, передає 24 Канал.

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Росія частіше обстрілює Україну

Євлаш наголосив, що не можна казати, що удари по Україні стали раптовими. Вони тривали постійно. Втім, наразі вони особливо помітні.

За словами речника, росіяни перед посиленням обстрілів використали так звану тактичну паузу. Під час неї окупанти накопичили необхідну кількість ракет. Тому власне вони спроможні проводити по кілька атак на тиждень.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк своєю чергою підкреслила періорієнтацію окупантів на точкові удари. Зокрема, балістикою.

Очевидно, що ворога не влаштовує результативність роботи нашої ППО. І вони вишукують способи здобуття для себе перемог поза лінією фронту. На фронті у них немає переконливих перемог, тому їм потрібні (вони – 24 Канал) на інших локаціях.

– заявила Гуменюк.

Речниця зауважила, що точковими ракетними ударами росіяни, зокрема, планують маршрути для майбутніх атак дронами.

Крім того, противник надзвичайно збільшив розвідку БпЛА.

Так, нагадаємо, що окрім традиційних нічних ударів "Шахедами", росіяни здійснили масовані ракетні атаки чотири дні поспіль – 21 – 24 березня. Ворог переважно намагався уразити енергетичну інфраструктуру.

Також зауважимо, що окупанти почали частіше використовувати удари балістикою з Криму. Наприклад, 25 березня вранці ворог завдав удар двома "Цирконами" по столиці. Трохи пізніше під балістичним ударом опинилися й Одеса. Там противник поцілив у рекреаційну зону.

Крім того, зросла чисельність одиничних ракетних ударів. Вчора, 26 березня, росіяни вдарили по гуртожику у Харкові ракетою Х-38.

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