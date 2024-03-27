Вага бойової частини становить не більше, ніж 40 кілограмів вибухівки, хоча окупанти заявляли про нібито 300 – 400. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу що Росія справді має нестачу у виробництві вибухових матеріалів.
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Чим можна збити російські "Циркони"
Хоч окупанти заявляли нібито налагодили виробництво вибухівки, але насправді це не так. Ба більше, проблема не у розкраданні, а в обмеженості їхнього виробництва. Вибухівки суттєво не вистачає.
Росіяни змушені зменшувати від своїх тактико-технічних параметрів, які розробляли на самому початку. Підняти рівень виробництва всіх вибухових матеріалів більше, ніж на 30% вони не зможуть,
– наголосив Петро Черник.
Відтак точність ракет слабка, а бойова частина досить невелика. Навіть ракети Х-101 чи Х-22 можуть бути набагато потужніші, ніж розхвалені, гіперзвукові "диво-розробки". Українська ППО здатна їх збивати. До того ж є чимало засобів, якими можна це робити.
У наших союзників лише систем Patriot виготовлено понад 1000 установок. Якби тільки одна Саудівська Аравія наважилась поділитися хоча б третиною своїх установок, то це нам би дуже сильно допомогло. А таких ракет як MIM-23 Hawk виготовлено більше ніж 40 тисяч – це неймовірно багато,
– зауважив військовий експерт.
Крім цього, є інтегрована ракета Sidewinder класу "повітря – повітря". Її почали розробляти в середині 1950-их років і вона виявилася надзвичайно влучною. Цих ракет нараховують понад 200 тисяч, AIM-7 Sparrow – більше, ніж 70 тисяч, AIM-120 AMRAAM – більше, ніж 20.
Тобто є і самі пускові установки, є і ракети, авіації також достатньо, просто нашим союзникам треба нарешті перейти психологічну межу. Ніякого технічного аспекту давно немає,
– сказав Черник.
Українські пілоти надзвичайно швидко засвоюють програму. Наприклад, курс навчання на системах Patriot вони пройшли за 10 тижнів замість 10 місяців. Тому у цьому сенсі ніякої проблематики немає, є лише політичний момент.
Що відомо про ракету "Циркон"
- Російські окупанти 25 березня обстріляли Київ балістичними ракетами. Їх вдалося перехопити. Згодом стало відомо, що ворог міг використати "Циркони", а фото уламків з'явилися в мережі. Ця ракета є найновішою серед усіх, що має на озброєнні Росія. Її характеристики донедавна взагалі були невідомими.
- У Повітряних силах зазначили, що окупанти могли запустити цю ракету через нестачу інших засобів озброєння. Якби у них було достатньо "Калібрів" чи "Іскандерів" навряд чи вони били б по Києву "Цирконами". Це надто дорога, потужна й складна ракета.
- Швидкість "Циркону" надзвичайно велика й становить понад 5 махів. Один мах еквівалентний приблизно 1,2 тисячі кілометрів за годину. Так ракета може долетіти до найбільших міст України за лічені хвилини. Наприклад, щоб дістати до Києва знадобиться лише 3 хвилини, а до Півдня України – хвилина.