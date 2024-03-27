У Повітряних силах зробили припущення, що можливе застосування Росією цього типу ракет, може бути зумовлене дефіцитом інших типів ракет. Зокрема, вони можуть випробовувати ефективність української протиповітряної оборони.

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Це дуже швидка зброя

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемарафону розповів, що Україна має необхідні засоби для того, щоб збивати російські протикорабельні гіперзвукові ракети ЗМ22 "Циркон".

Він пояснив, що швидкість гіперзвукової зброї становить понад 5 махів. Зауважимо також, що 1 мах еквівалентний приблизно 1,2 тисячі кілометрів за годину. За його словами, це дуже швидка зброя.

Якщо ми кажемо про "Циркони", то це приблизно 8 – 9 махів. Це неймовірно швидко. Однак коли ці ракети заходять на ударну траєкторію, їх швидкість спадає. Вона стає дозвуковою, десь 4,5 махи,

– зауважив він.

Як зазначив Євлаш, коли швидкість "Циркона" становить близько 4,5 махи, Україна застосовує протибалістичні комплекси для її збиття. Мова йде, наприклад, про SAMP/T чи Patriot.

Днями Росія завдала удару по Києву гіперзвуковими ракетами