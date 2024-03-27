У Повітряних силах зробили припущення, що можливе застосування Росією цього типу ракет, може бути зумовлене дефіцитом інших типів ракет. Зокрема, вони можуть випробовувати ефективність української протиповітряної оборони.
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Це дуже швидка зброя
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемарафону розповів, що Україна має необхідні засоби для того, щоб збивати російські протикорабельні гіперзвукові ракети ЗМ22 "Циркон".
Він пояснив, що швидкість гіперзвукової зброї становить понад 5 махів. Зауважимо також, що 1 мах еквівалентний приблизно 1,2 тисячі кілометрів за годину. За його словами, це дуже швидка зброя.
Якщо ми кажемо про "Циркони", то це приблизно 8 – 9 махів. Це неймовірно швидко. Однак коли ці ракети заходять на ударну траєкторію, їх швидкість спадає. Вона стає дозвуковою, десь 4,5 махи,
– зауважив він.
Як зазначив Євлаш, коли швидкість "Циркона" становить близько 4,5 махи, Україна застосовує протибалістичні комплекси для її збиття. Мова йде, наприклад, про SAMP/T чи Patriot.
Днями Росія завдала удару по Києву гіперзвуковими ракетами
- Вранці 25 березня окупанти запустили балістичні ракети в напрямку Києва. За припущеннями, ці ракети могли бути новітньою розробкою російських військових, а саме гіперзвукові ракети "Циркон". Усі ракети були успішно знищені.
- Вибухи пролунали у кількох районах міста. Хоча всі цілі були збиті, відбулося падіння уламків. Пошкоджено приватні будинки та навчальний заклад. Постраждали 10 людей. Двох – госпіталізували, в інших – гостра реакція на стрес.
- За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, випустили росіяни відповідні цілі з тимчасово окупованого Криму.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи удар, закликав Захід надати Україні більше Patriot. Водночас посол США в Україні заявила, що Конгрес якнайшвидше має ухвалити пакет допомоги Києву.
- Крім того, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що протикорабельних ракет у росіян досить багато. А загострення з ракетними обстрілами пов'язані з виборами президента Росії.