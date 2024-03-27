Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що наразі відомо про 8 постраждалих внаслідок терористичної атаки. Він також додав, що є незначні пошкодження у 4 житлових будинках.
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Окупанти атакували Миколаїв
Близько 14:30 Миколаїв було атаковано двома ракетами. За попередніми даними, це були балістичні ракети. Вони влучили по території одного з місцевих підприємств.
Ворог продовжує застосовувати різні види ракетного озброєння, тероризуючи регіони України.
Вдарив по Миколаєву, імовірно балістичною ракетою "Іскандер-М",
– зазначили у Силах оборони півдня.
Сєнкевич повідомив, що внаслідок удару 8 осіб отримали поранення. Усі постраждалі перебувають в легкому стані і ніщо не загрожує їхньому життю.
Він також зазначив, що є невеликі матеріальні збитки в житлових будинках, мовиться про вибиті вікна у квартирах.
Окупанти атакували Харків: що відомо
- Удень 27 березня окупаційні війська завдали цинічного удару по Харкову. Голова ОВА Харкова Олег Синєгубов повідомив, що ударів завдали по Шевченківському району Харкова.
- Відомо, що протягом пів години кількість постраждалих у місті зросла до 16, четверо з них – діти. Пораненим дітям 3 місяці, 1,8 року, 10 та 13 років.
- Для атаки ворог вперше з 2022 року використав авіабомби. Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що останнє такий інцидент було зафіксовано у 2022 році.