Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що наразі відомо про 8 постраждалих внаслідок терористичної атаки. Він також додав, що є незначні пошкодження у 4 житлових будинках.

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Окупанти атакували Миколаїв

Близько 14:30 Миколаїв було атаковано двома ракетами. За попередніми даними, це були балістичні ракети. Вони влучили по території одного з місцевих підприємств.

Ворог продовжує застосовувати різні види ракетного озброєння, тероризуючи регіони України.

Вдарив по Миколаєву, імовірно балістичною ракетою "Іскандер-М",

– зазначили у Силах оборони півдня.

Сєнкевич повідомив, що внаслідок удару 8 осіб отримали поранення. Усі постраждалі перебувають в легкому стані і ніщо не загрожує їхньому життю.

Він також зазначив, що є невеликі матеріальні збитки в житлових будинках, мовиться про вибиті вікна у квартирах.

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