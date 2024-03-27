Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сейчас известно о 8 пострадавших в результате террористической атаки. Он также добавил, что есть незначительные повреждения в 4 жилых домах.

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Оккупанты атаковали Николаев

Около 14:30 Николаев был атакован двумя ракетами. По предварительным данным, это были баллистические ракеты. Они попали по территории одного из местных предприятий.

Враг продолжает применять различные виды ракетного вооружения, терроризируя регионы Украины.

Ударил по Николаеву, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М",

– отметили в Силах обороны юга.

Сенкевич сообщил, что в результате удара 8 человек получили ранения. Все пострадавшие находятся в легком состоянии и ничто не угрожает их жизни.

Он также отметил, что есть небольшие материальные убытки в жилых домах, говорится о выбитых окнах в квартирах.

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