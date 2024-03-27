У середу, 27 березня, окупаційні війська завдали удару по Харкову. Внаслідок удару у місті пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок, є загиблі та поранені.

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Удар по Харкову

В ефірі телемарафону Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА, розповів дедалі про удар російських військ по Харкову.

"По Харкову було нанесено 2 удари новим фактично боєприпасом, раніше ми таких фактів не фіксували по місту. Дійсно, велика кількість постраждалих, наразі ще наші підрозділи ДСНС працюють на місці, проводять побудинковий обхід, тому що можуть ще люди перебувати в своїх оселях", – зазначив Синєгубов.

За його словами, руйнування досить серйозні. Він зазначив, що вибито понад 300 вікон. Також на місці працюють волонтерські організації, міські служби для того, щоб ліквідувати наслідки такої атаки.

Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом УМПБ Д-30. Він достатньо потужний, за силою вибуху – середнє між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 сантиметрів може літати на відстань до 90 кілометрів. Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч". Остаточна інформація після експертизи,

– наголосив голова Харківської ОВА.

Скільки поранених у Харкові після атаки 27 березня