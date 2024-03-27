В среду, 27 марта, оккупационные войска нанесли удар по Харькову. В результате удара в городе повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек, есть погибшие и раненые.

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Удар по Харькову

В эфире телемарафона Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, рассказал все об ударе российских войск по Харькову.

"По Харькову было нанесено 2 удара фактически новым боеприпасом, ранее мы таких фактов не фиксировали по городу. Действительно, большое количество пострадавших, пока еще наши подразделения ГСЧС работают на месте, проводят подомовой обход, потому что могут еще люди находиться в своих домах", – отметил Синегубов.

По его словам, разрушения достаточно серьезные. Он отметил, что выбито более 300 окон. Также на месте работают волонтерские организации, городские службы для того, чтобы ликвидировать последствия такой атаки.

Обстрел жилых домов, вероятно, осуществлен боеприпасом УМПБ Д-30. Он достаточно мощный, по силе взрыва – это среднее между авиабомбой и ракетой. Боеприпас калибром 30 сантиметров может летать на расстояние до 90 километров. Применяют как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч". Окончательная информация после экспертизы,

– подчеркнул глава Харьковской ОГА.

Сколько раненых в Харькове после атаки 27 марта