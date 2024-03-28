Росія атакувала цивільну інфраструктуру у Запоріжжі.

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Окупанти знову б'ють по мирному населенню

Уночі 28 березня ворог завдав удари безпілотниками по Запоріжжю. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, противник вдарив по приватних будинках міста. Внаслідок атаки є постраждалі.

Інформацію щодо кількості постраждалих та руйнування уточнюємо,

– повідомив посадовець.

Зазначимо, що десь о пів на другу ночі Повітряні сили попередили про загрозу БпЛА для Запорізької області. Незабаром, а це десь біля 02:00 у місті пролунали вибухи.

Станом на 2:39 для регіону оголосили про відбій тривоги.