Вночі проти 28 березня ворог атакував місто ударними дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є руйнування.
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Є постраждалі
Внаслідок атаки пошкоджено будинки приватного сектору у трьох районах міста. Станом на 6:15 відомо, що 5 будинків напівзруйновані і ще понад 40 пошкоджено.
Дві людини отримали легкі ушкодження, їм надано первинну медичну допомогу,
– мовиться в повідомленні.
На місцях працюють усі необхідні служби.
Наслідки нічної атаки / Фото запорізької ОВА
Ворог намагався атакувати енергосистему
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що ворог знову об'єкти енергосистеми, намагався пошкодити і промислові об'єкти, але маршрут дронів пролягав між житловими будинками, тому там і відбулась пожежа внаслідок падіння уламків.
Ще раз нагадаю: що наслідки бойової роботи також можуть бути руйнівними,
– підкреслила Гуменюк.
За її словами, уламки збитих "Шахедів" летять в різні напрямки і можуть, зокрема, містити ще й бойову частину і створювати додаткові вибухи. Саме тому важливо реагувати на повітряні тривоги та переходити в укриття.
Росіяни вдарили по ДніпроГЕС у Запоріжжі
- Окупанти 22 березня завдали 12 ударів по Запоріжжі. На жаль, були руйнування та постраждалі. Під час цієї атаки ворог поцілив найбільшу гідроелектростанцію – Дніпровську. Директор Укргідроенерго Ігор Сирота розповів, що було два прямих влучання у станцію.
- За його словами, стан ГЕС-2 критичний. Росіяни спрямували проти станції 8 ракет. Водночас, на щастя, не було загрози прориву греблі. Спеціалісти Державної екологічної інспекції Південного округу з'ясували, як удар по ГЕС вплинув на навколишнє середовище. Вони виявили засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у річку Дніпро.
- Про підготовку своєї атаки окупанти повідомили принаймні за добу до самого удару. 21 березня десятки проросійських телеграм-каналів писали про те, що ЗСУ нібито хочуть атакувати Дніпровську ГЕС. У такий спосіб вони заздалегідь планували "вийти чистими із води", звинувативши в екологічній катастрофі Україну.