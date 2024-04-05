Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины и наносить подлые удары. Оккупанты ударили по Запорожью, а чуть позже снова атаковали то же место, когда там находились спасатели и полицейские.
Читайте также В Запорожье прогремела серия взрывов: есть жертвы и пострадавшие
Россияне нанесли коварный удар
Как отметили в Суспильном, повторный удар российские военные нанесли в тот момент, когда на месте свою работу выполняли как спасатели, так и полицейские. Журналисты Суспильне Запорожье как раз занимались фиксацией последствий предыдущего удара и общались с ранеными.
Во время второго удара им удалось уцелеть. К сожалению, коллеги из Укринформа и 1+1 получили ранения во время второй атаки.
Момент второй атаки попал на камеры: смотрите видео
Как отметил фотокорреспондент Дмитрий Смоленко, ранений получила собкор Укринформа Ольга Звонарева.
Был обстрел, и к нам прилетело. Все произошло на моих глазах,
– отметил Дмитрий.
Известно, что Ольга получила ранение в ногу. Она находится в операционной.
Как отмечают в Укринформе, Ольга Звонарева и Дмитрий Смольенко за время полномасштабного вторжения сделали сотни репортажей из горячих точек Запорожья.
Известно, что в результате атаки по Запорожью погибли три человека и еще 19 получили ранения. Также есть информация о повреждении трех многоэтажек, одного дома частного сектора, общежитие, а также заведение торговли.
Обратим внимание, что российские военные в последнее время регулярно наносят такого типа циничные и коварные удары. Один из последних – в Харькове, когда город был под атакой "Шахедов".
На место попадания приехали спасатели, чтобы ликвидировать последствия удара дроном-камикадзе. И когда они выполняли свою работу, произошел новый прилет "Шахеда" в то же место. К сожалению, в результате этого погибли трое спасателей.