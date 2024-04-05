Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины и наносить подлые удары. Оккупанты ударили по Запорожью, а чуть позже снова атаковали то же место, когда там находились спасатели и полицейские.

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Россияне нанесли коварный удар

Как отметили в Суспильном, повторный удар российские военные нанесли в тот момент, когда на месте свою работу выполняли как спасатели, так и полицейские. Журналисты Суспильне Запорожье как раз занимались фиксацией последствий предыдущего удара и общались с ранеными.

Во время второго удара им удалось уцелеть. К сожалению, коллеги из Укринформа и 1+1 получили ранения во время второй атаки.

Момент второй атаки попал на камеры: смотрите видео

Нацполиция отмечает, что Россия ударила по Запорожью тремя ракетами. Позже враг совершил повторный удар, во время которого использовал еще две ракеты.

Как отметил фотокорреспондент Дмитрий Смоленко, ранений получила собкор Укринформа Ольга Звонарева.

Был обстрел, и к нам прилетело. Все произошло на моих глазах,

– отметил Дмитрий.

Известно, что Ольга получила ранение в ногу. Она находится в операционной.

Как отмечают в Укринформе, Ольга Звонарева и Дмитрий Смольенко за время полномасштабного вторжения сделали сотни репортажей из горячих точек Запорожья.

Известно, что в результате атаки по Запорожью погибли три человека и еще 19 получили ранения. Также есть информация о повреждении трех многоэтажек, одного дома частного сектора, общежитие, а также заведение торговли.

Обратим внимание, что российские военные в последнее время регулярно наносят такого типа циничные и коварные удары. Один из последних – в Харькове, когда город был под атакой "Шахедов".

На место попадания приехали спасатели, чтобы ликвидировать последствия удара дроном-камикадзе. И когда они выполняли свою работу, произошел новый прилет "Шахеда" в то же место. К сожалению, в результате этого погибли трое спасателей.

Такие удары в очередной раз напоминают о важности находиться в укрытиях до тех пор, пока не будет объявления об отбое. Этот алгоритм действий может уберечь вам здоровье и жизнь!