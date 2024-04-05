Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України та завдавати підлих ударів. Окупанти вдарили по Запоріжжю, а трішки пізніше знову атакували те саме місце, коли там перебували рятувальники та поліцейські.
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Росіяни завдали підступного удару
Як зазначили у Суспільному, повторного удару російські військові завдали у той момент, коли на місці свою роботу виконували як рятувальники, так і поліцейські. Журналісти Суспільне Запоріжжя якраз займалися фіксацією наслідків попереднього удару та спілкувалися з пораненими.
Під час другого удару їм вдалося вціліти. На жаль, колеги з Укрінформу та 1+1 зазнали поранень під час другої атаки.
Момент другої атаки потрапив на камери: дивіться відео
Як зазначив фотокореспондент Дмитро Смольєнко, поранень зазнала власкор Укрінформу Ольга Звонарьова.
Був обстріл, і до нас прилетіло. Все відбулося на моїх очах,
– зазначив Дмитро.
Відомо, що Ольга зазнала поранення в ногу. Вона перебуває в операційній.
Як зазначають в Укрінформі, Ольга Звонарьова та Дмитро Смольєнко за час повномасштабного вторгнення зробили сотні репортажів з гарячих точок Запоріжжя.
Відомо, що внаслідок атаки по Запоріжжю загинули троє людей та ще 19 зазнали поранень. Також є інформація про пошкодження трьох багатоповерхівок, одного будинку приватного сектору, гуртожиток, а також заклад торгівлі.
Звернімо увагу, що російські військові останнім часом регулярно завдають такого типу цинічних і підступних ударів. Один з останніх – у Харкові, коли місто було під атакою "Шахедів".
На місце влучання приїхали рятувальники, щоб ліквідовувати наслідки удару дроном-камікадзе. І коли вони виконували свою роботу, стався новий приліт "Шахеда" у те ж місце. На жаль, внаслідок цього загинули троє рятувальників.